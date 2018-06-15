Porto ile başarılı bir sezon geçiren Alex Telles, dev kulüplerin listesine girmeye devam ediyor. Geçen sezon çıktığı 45 maçta 24 gole etki eden Brezilyalı futbolcunun Paris Saint- Germain'in de hedefinde olduğu belirtildi. Kurzawa'nın takımdan gitmesine onay veren PSG yönetiminin, Telles için ısrarcı olduğu bildirildi.