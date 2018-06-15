Galatasaray'a Alex Telles'ten iyi haber! PSG de devrede...
Porto ile başarılı bir sezon geçiren Alex Telles, dev kulüplerin listesine girmeye devam ediyor.
Porto ile başarılı bir sezon geçiren Alex Telles, dev kulüplerin listesine girmeye devam ediyor. Geçen sezon çıktığı 45 maçta 24 gole etki eden Brezilyalı futbolcunun Paris Saint- Germain'in de hedefinde olduğu belirtildi. Kurzawa'nın takımdan gitmesine onay veren PSG yönetiminin, Telles için ısrarcı olduğu bildirildi.
- 15.6.2018
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Tazminat davası açılıyor
Toplam 4
Yorum
keita taraftar üzerine düşeni yapıyosa sizde yapın başkan scout ekibi ne işe yarıyo sözleşmesi biten yada yetenekli gençleri kiralama artık yapın
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Mustafa Cengiz: Niye Barça’ya gitti anlamadım!
Toplam 9
Yorum
BEŞİKTAŞ BU ADAMDA SADECE HAVA GAZI BALON ! ŞAMPİYONLUK KAÇSA İNSAN İÇİNE ÇIKAMAYACAKLAR ZORLA ŞAMPİYON OLDULAR HAVALARA BAK ! AH ALANYA AH....
Galatasaray'a Alex Telles'ten iyi haber! PSG de devrede... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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