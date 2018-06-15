Galatasaray'a Alex Telles'ten iyi haber! PSG de devrede... – Fotomaç – 15 Haziran 2018
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HEPSİ
    15 Haziran 2018, Cuma
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    'a 'ten iyi haber! de devrede...

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'a <a href="/index/alex-telles?id=49c0883a-6fe2-4d84-a17b-18ef97daeb4d" class="" rel="tag">Alex Telles</a>'ten iyi haber! <a href="/index/psg?id=4519aec8-1de8-4fc9-b715-7239bded72be" class="" rel="tag">PSG</a> de devrede...

    Porto ile başarılı bir sezon geçiren , dev kulüplerin listesine girmeye devam ediyor.

    Porto ile başarılı bir sezon geçiren , dev kulüplerin listesine girmeye devam ediyor. Geçen sezon çıktığı 45 maçta 24 gole etki eden Brezilyalı futbolcunun Paris Saint- Germain'in de hedefinde olduğu belirtildi. Kurzawa'nın takımdan gitmesine onay veren yönetiminin, Telles için ısrarcı olduğu bildirildi.

    1. 15.6.2018
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