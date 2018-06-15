Galatasaray otel projesini iptal etti
Galatasaray'ın başına bela olan otel inşaatı durduruldu.
Galatasaray'ın başına bela olan otel inşaatı durduruldu. Yıkılan Ali Sami Yen Stadı'nın yanına yapılan ve eski başkan Dursun Özbek tarafından otel olarak kullanılması planlanan bina için planlar değişti. Hastane ve ofis teklifleri alınsa da Başkan Cengiz binanın yılda 5-6 milyon dolar gelir getireceğine inandığı Teknokent projesinin üssü olmasına karar verdi.
- 15.6.2018
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Tazminat davası açılıyor
Toplam 4
Yorum
keita taraftar üzerine düşeni yapıyosa sizde yapın başkan scout ekibi ne işe yarıyo sözleşmesi biten yada yetenekli gençleri kiralama artık yapın
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Mustafa Cengiz: Niye Barça’ya gitti anlamadım!
Toplam 9
Yorum
BEŞİKTAŞ BU ADAMDA SADECE HAVA GAZI BALON ! ŞAMPİYONLUK KAÇSA İNSAN İÇİNE ÇIKAMAYACAKLAR ZORLA ŞAMPİYON OLDULAR HAVALARA BAK ! AH ALANYA AH....
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