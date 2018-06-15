Galatasaray otel projesini iptal etti – Fotomaç – 15 Haziran 2018
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    15 Haziran 2018, Cuma
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    otel projesini iptal etti

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a> otel projesini iptal etti

    'ın başına bela olan otel inşaatı durduruldu.

    'ın başına bela olan otel inşaatı durduruldu. Yıkılan Stadı'nın yanına yapılan ve eski başkan tarafından otel olarak kullanılması planlanan bina için planlar değişti. Hastane ve ofis teklifleri alınsa da Başkan Cengiz binanın yılda 5-6 milyon dolar gelir getireceğine inandığı Teknokent projesinin üssü olmasına karar verdi.

    1. 15.6.2018
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