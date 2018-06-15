Galatasaray'ın başına bela olan otel inşaatı durduruldu. Yıkılan Ali Sami Yen Stadı'nın yanına yapılan ve eski başkan Dursun Özbek tarafından otel olarak kullanılması planlanan bina için planlar değişti. Hastane ve ofis teklifleri alınsa da Başkan Cengiz binanın yılda 5-6 milyon dolar gelir getireceğine inandığı Teknokent projesinin üssü olmasına karar verdi.