Yenileme süresi doldu – Fotomaç – 14 Haziran 2018
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    14 Haziran 2018, Perşembe
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    süresi doldu

    Yenileme süresi doldu
    'da kombine süresi dün sona erdi. büyük bölümünün kombinelerini yenilediği belirtildi. Kombinelerini yenileyen ve yer değişikliği talep eden taraftarların talepleri bayram sonrası karşılanacak. Daha sonra genel satışa geçilecek.
    1. 14.6.2018
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