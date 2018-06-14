Thomasson’dan kötü haber var – Fotomaç – 14 Haziran 2018
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    14 Haziran 2018, Perşembe
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    ’dan kötü haber var

    <a href="/index/thomasson?id=104f3e48-7afc-466d-bdcd-6638c78cf543" class="" rel="tag">Thomasson</a>’dan kötü haber var
    gündeminde yer alan Adrien kararını verdi... Nantes ile sözleşmesi sona eren Fransız orta alan oyuncusu tercihini Strasbourg'dan yana kullandı. Bu sezon çok başarılı bir performans sergileyen için 'in "Alırsak büyük katkı sağlar" dediği öne sürülmüştü.
    1. 14.6.2018 09:07
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