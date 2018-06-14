Terim bu kez portakal topladı – Fotomaç – 14 Haziran 2018
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HEPSİ
    14 Haziran 2018, Perşembe
    CANLI 2018 RUSYA
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    Terim bu kez portakal topladı

    Terim bu kez portakal topladı

    Sezonu şampiyonlukla tamamlayan teknik direktör tatilini torunlarıyla geçirmeye devam ediyor.

    Daha önce torunlarıyla denizde görüntülenen tecrübeli çalıştırıcı bu kez de ağaçtan portakal topladı. Bu keyifli anları kızı , İnstagram'ın hikaye bölümünden paylaştı.
    1. 14.6.2018
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