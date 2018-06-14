Tazminat davası açılıyor

Dün Florya'da yapılan Divan Kurulu Toplantısında konuşan Başkan Mustafa Cengiz merak edilen konulara tek tek açıklama getirdi. İşte Cengiz'in açıklamalarından satırbaşları: OTEL: İki yılda bitmesi gereken otel 4. yılına girdi. Kaba inşaatı bitti, çok düşük teklifler geliyor. Bunu teknokent içinde değerlendireceğiz. Otelden 4 milyon dolar civarında gelir geleceğini tahmin ediyoruz. GALATASARAY ADASI: Ada konusu çok önemli. Kimse endişe etmesin. Kendi 3 parselimiz var. Diğer 2 parselin üst kullanım hakkının bizde olduğu bu ay içerisinde kesinleşti. Biz kimseye Galatasaray'ın haklarını satmayız. İşletmeciye ağır tazminatlı iki ayrı dava açacağız.

KUTLAMA GELİRİ: Çok güzel bir şampiyonluk kutlamasına imza atıldı. 1.5 milyon TL gelir elde ettik. Galatasaray böylece kutlamalardan ilk kez gelir elde etmiş oldu. ÜRÜN SATIŞI ARTTI: Bizler taraftarla yaşıyoruz; en büyük gelirimiz taraftarımızın bize verdiği destek. Taraftarlarımız GSStore'lara koştu. Yüzde 18'lik bir artış gerçekleşti. Sadece GreyWeekend'de 3 günde 6 milyon TL'lik satış yapıldı.

ÜYELİK: Geçerli mazeret bildirmeden iki kongreye gelemeyenin üyeliği düşecek. Tüzük kurulu bu konudaki çalışmayı yapıyor.