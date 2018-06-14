Tazminat davası açılıyor – Fotomaç – 14 Haziran 2018
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    14 Haziran 2018, Perşembe
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    Tazminat davası açılıyor

    Tazminat davası açılıyor

    Başkan Cengiz, G.Saray Adası’yla ilgili harekete geçtiklerini söyledi

    Dün Florya'da yapılan Toplantısında konuşan Başkan merak edilen konulara tek tek açıklama getirdi. İşte Cengiz'in açıklamalarından satırbaşları: : İki yılda bitmesi gereken 4. yılına girdi. Kaba inşaatı bitti, çok düşük teklifler geliyor. Bunu teknokent içinde değerlendireceğiz. Otelden 4 milyon dolar civarında gelir geleceğini tahmin ediyoruz. ADASI: Ada konusu çok önemli. Kimse endişe etmesin. Kendi 3 parselimiz var. Diğer 2 parselin üst kullanım hakkının bizde olduğu bu ay içerisinde kesinleşti. Biz kimseye 'ın haklarını satmayız. İşletmeciye ağır tazminatlı iki ayrı dava açacağız.

    KUTLAMA GELİRİ: Çok güzel bir şampiyonluk kutlamasına imza atıldı. 1.5 milyon gelir elde ettik. Galatasaray böylece kutlamalardan ilk kez gelir elde etmiş oldu. ÜRÜN SATIŞI ARTTI: Bizler taraftarla yaşıyoruz; en büyük gelirimiz taraftarımızın bize verdiği destek. Taraftarlarımız GSStore'lara koştu. Yüzde 18'lik bir artış gerçekleşti. Sadece GreyWeekend'de 3 günde 6 milyon 'lik satış yapıldı.

    ÜYELİK: Geçerli mazeret bildirmeden iki kongreye gelemeyenin üyeliği düşecek. Tüzük kurulu bu konudaki çalışmayı yapıyor.

    1. 14.6.2018
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