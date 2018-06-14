Tazminat davası açılıyor
Başkan Cengiz, G.Saray Adası’yla ilgili harekete geçtiklerini söyledi
Dün Florya'da yapılan Divan Kurulu Toplantısında konuşan Başkan Mustafa Cengiz merak edilen konulara tek tek açıklama getirdi. İşte Cengiz'in açıklamalarından satırbaşları: OTEL: İki yılda bitmesi gereken otel 4. yılına girdi. Kaba inşaatı bitti, çok düşük teklifler geliyor. Bunu teknokent içinde değerlendireceğiz. Otelden 4 milyon dolar civarında gelir geleceğini tahmin ediyoruz. GALATASARAY ADASI: Ada konusu çok önemli. Kimse endişe etmesin. Kendi 3 parselimiz var. Diğer 2 parselin üst kullanım hakkının bizde olduğu bu ay içerisinde kesinleşti. Biz kimseye Galatasaray'ın haklarını satmayız. İşletmeciye ağır tazminatlı iki ayrı dava açacağız.
KUTLAMA GELİRİ: Çok güzel bir şampiyonluk kutlamasına imza atıldı. 1.5 milyon TL gelir elde ettik. Galatasaray böylece kutlamalardan ilk kez gelir elde etmiş oldu. ÜRÜN SATIŞI ARTTI: Bizler taraftarla yaşıyoruz; en büyük gelirimiz taraftarımızın bize verdiği destek. Taraftarlarımız GSStore'lara koştu. Yüzde 18'lik bir artış gerçekleşti. Sadece GreyWeekend'de 3 günde 6 milyon TL'lik satış yapıldı.
ÜYELİK: Geçerli mazeret bildirmeden iki kongreye gelemeyenin üyeliği düşecek. Tüzük kurulu bu konudaki çalışmayı yapıyor.
- 14.6.2018
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Mustafa Cengiz: Niye Barça’ya gitti anlamadım!
Toplam 2
Yorum
Aslan Kim gitmek istemez Barcanin alt yapisina?Kendimizi kandirmayalim!
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Mustafa Cengiz: Niye Barça’ya gitti anlamadım!
Toplam 2
Yorum
west sayın başkan senin altyapında torpil dönüyor...Parayı yediren profosyonel oluyor...Hiç alt yapıyı denetlemiyorsunuzki...
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Kombineden 30 milyon TL
Toplam 2
Yorum
west gecen senede 45 milyon dediler..iki senede 80 milyona yaklaştı..Ama borçlarda azalma yok...Birileri klübü fena sövüşlüyor
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