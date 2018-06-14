Sahne senin Belhanda – Fotomaç – 14 Haziran 2018
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HEPSİ
    14 Haziran 2018, Perşembe
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI     ENGLISH

    Sahne senin

    Sahne senin Belhanda
    G.Saray'ın 'nda gözü 'da olacak. Hazırlık maçlarında harikalar yaratan Belhanda'nın performansını 'da da devam ettirmesi beklenecek. Cimbom, yıllık maliyeti 4 milyon euro olan Faslı oyuncuyu satarak kaynak yaratmayı planlıyor.
    1. 14.6.2018
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