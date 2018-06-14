Rodrigues sıkıntısı – Fotomaç – 14 Haziran 2018
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HEPSİ
    14 Haziran 2018, Perşembe
    CANLI 2018 RUSYA
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    Rodrigues sıkıntısı

    Rodrigues sıkıntısı
    Rodrıgues'i satarak rahatlamak isteyen 'da sıkıntı ... Çünkü daha önce oyuncu ile ilgilenen pek çok kulüple menajerler aracılığıyla temas kuruldu. Tekliflerinin olup olmayacağı soruldu. Cevap ise "'nı bekleyeceğiz" oldu.
    1. 14.6.2018
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