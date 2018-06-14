Mustafa Cengiz: Niye Barça’ya gitti anlamadım! – Fotomaç – 14 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Haziran 2018, Perşembe
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI     ENGLISH

    : Niye Barça’ya gitti anlamadım!

    Mustafa Cengiz: Niye Barça’ya gitti anlamadım!
    Başkan , Bafetimbi'nin oğlunun altyapısına gitmesinin kendisini de şaşırttığını söyledi. Cengiz, "'in oğluna ben de şaşırdım. Neden Barcelona'ya gitmiş? 'da bir takıma gitse şaşırmazdım ama. 'a gelmesi lazım tabii" dedi. Altyapıyla ilgili uyarıları ciddiye aldıklarını da ifade etti.
    1. 14.6.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Mustafa Cengiz: Niye Barça’ya gitti anlamadım! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN