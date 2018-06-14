Galatasaray Kulübünden bayram mesajı

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Kırgınlıkların unutulacağı; hoşgörü, paylaşma ve kardeşlik duygularının her zamankinden daha yoğun hissedileceği bir Ramazan Bayramı'nın daha mutluluğunu yaşamaktayız. Birliğin, bereketin ve dayanışmanın tezahürü olan Ramazan Bayramınızın bu vesile ile ülkemize, camiamıza ve tüm islam alemine hayırlı olmasını temenni ediyor; huzur, sağlık ve mutluluk dolu bir bayram diliyoruz."