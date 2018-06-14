Galatasaray Kulübünden bayram mesajı
Galatasaray Kulübü, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, şu ifadelere yer verildi:
"Kırgınlıkların unutulacağı; hoşgörü, paylaşma ve kardeşlik duygularının her zamankinden daha yoğun hissedileceği bir Ramazan Bayramı'nın daha mutluluğunu yaşamaktayız. Birliğin, bereketin ve dayanışmanın tezahürü olan Ramazan Bayramınızın bu vesile ile ülkemize, camiamıza ve tüm islam alemine hayırlı olmasını temenni ediyor; huzur, sağlık ve mutluluk dolu bir bayram diliyoruz."
- 15.6.2018 00:05
- Güncelleme: 15.6.2018 00:51
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Tazminat davası açılıyor
Toplam 4
Yorum
keita taraftar üzerine düşeni yapıyosa sizde yapın başkan scout ekibi ne işe yarıyo sözleşmesi biten yada yetenekli gençleri kiralama artık yapın
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Mustafa Cengiz: Niye Barça’ya gitti anlamadım!
Toplam 9
Yorum
BEŞİKTAŞ BU ADAMDA SADECE HAVA GAZI BALON ! ŞAMPİYONLUK KAÇSA İNSAN İÇİNE ÇIKAMAYACAKLAR ZORLA ŞAMPİYON OLDULAR HAVALARA BAK ! AH ALANYA AH....
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