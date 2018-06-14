Galatasaray Kulübünden bayram mesajı – Fotomaç – 14 Haziran 2018
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    15 Haziran 2018, Cuma
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    Galatasaray Kulübünden bayram mesajı

    Galatasaray Kulübü, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

    Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

    "Kırgınlıkların unutulacağı; hoşgörü, paylaşma ve kardeşlik duygularının her zamankinden daha yoğun hissedileceği bir Ramazan Bayramı'nın daha mutluluğunu yaşamaktayız. Birliğin, bereketin ve dayanışmanın tezahürü olan bu vesile ile ülkemize, camiamıza ve tüm islam alemine hayırlı olmasını temenni ediyor; huzur, sağlık ve mutluluk dolu bir bayram diliyoruz."

    1. 15.6.2018 00:05
    2. Güncelleme: 15.6.2018 00:51
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