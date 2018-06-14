Abdennour’a onay çıkmadı – Fotomaç – 14 Haziran 2018
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    14 Haziran 2018, Perşembe
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    ’a onay çıkmadı

    Abdennour’a onay çıkmadı
    Maıcon'un yerine stoper arayan 'da menajerlerin önerdiği Aymen , 'e takıldı. Sol ayaklı olmasının dışında herhangi ekstra bir özelliği olmayan Tunuslu stoper için Terim scout ekibine, "Farklı isimlerin üzerinde duralım" diye konuştu.
    1. 14.6.2018
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