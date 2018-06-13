Süper Lig'in flaş ekibi Ahmet Çalık için Fatih Terim'i aradı!
İzmir ekibinin Sarı-Kırmızılı takıma Ahmet için kiralama teklifinde bulunduğu ve Başkan Mehmet Sepil’in de Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim’i aradığı öğrenildi.
Güneş Gazetesi'nin haberine göre; Günay, Sabri, Selçuk, Tanju, Leo ve Demba Ba ile yollarını ayırıp Elazığspor'dan Alparslan ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Göztepe, Djalma Campos ve Ahmet Çalık için harekete geçti. İzmir ekibinin Sarı-Kırmızılı takıma Ahmet için kiralama teklifinde bulunduğu ve Başkan Mehmet Sepil'in de Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'i aradığı öğrenildi.
- 13.6.2018 04:38
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Ali Koç açıkladı! İşte Fernandao'nun satış bedeli...
Toplam 9
Yorum
dogrucuxx Iyi etmemissiniz....tabiiki bedavaya gondermissiniz golcuyu..cok mantiklisiniz ya!!...gider simdi yaramaz bir yabanci alirsiniz!
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Pereira ve Terraneo'nun transferleri tek tek gidiyor
Toplam 3
Yorum
mmmm azizden kalan değerli bir tane topçu yok..tamamı ıskarta..üzgünüm.
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Ali Koç açıkladı! İşte Fernandao'nun satış bedeli...
Toplam 9
Yorum
gerçekler bu Başka çare yok elde ki adamlar gerçekten değersiz..para eden topçu yok..
Süper Lig'in flaş ekibi Ahmet Çalık için Fatih Terim'i aradı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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