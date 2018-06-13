Süper Lig'in flaş ekibi Ahmet Çalık için Fatih Terim'i aradı! – Fotomaç – 13 Haziran 2018
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    13 Haziran 2018, Çarşamba
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    'in flaş ekibi için 'i aradı!

    <a href="/index/super-lig?id=9198d716-c5e4-4b0f-84d7-c7955c662dd8" class="" rel="tag">Süper Lig</a>'in flaş ekibi <a href="/index/ahmet-calik?id=6ed67a3e-0b5f-446c-8c78-151ad346ddde" class="" rel="tag">Ahmet Çalık</a> için <a href="/index/fatih-terim?id=e69d09de-6c85-46cd-8d36-a754848cd301" class="" rel="tag">Fatih Terim</a>'i aradı!

    ekibinin Sarı-Kırmızılı takıma Ahmet için kiralama teklifinde bulunduğu ve Başkan ’in de teknik direktörü ’i aradığı öğrenildi.

    Güneş Gazetesi'nin haberine göre; Günay, Sabri, Selçuk, Tanju, Leo ve ile yollarını ayırıp 'dan Alparslan ile 3 yıllık sözleşme imzalayan , ve için harekete geçti. ekibinin Sarı-Kırmızılı takıma Ahmet için kiralama teklifinde bulunduğu ve Başkan 'in de teknik direktörü 'i aradığı öğrenildi.

    1. 13.6.2018 04:38
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