Ndiaye satış listesine kondu
Stoke City, Senegal'le Dünya Kupası'nda yer alan Badou Ndiaye'yi öncelikli olarak satmak istiyor.
Stoke City, Senegal'le Dünya Kupası'nda yer alan Badou Ndiaye'yi öncelikli olarak satmak istiyor. Bu yüzden İngiliz ekibi, Oghenekaro Etebo'yu 7.2 milyon euro ödeyerek transfer etti. Stoke City futbol direktörü Mark Cartwright, Ndiaye'nin dışında Shaqiri, Berahino, Martins Indi'nin de satılacağını Moting ve Diouf'la yola devam etmeyi düşündüklerini açıkladı.
- 13.6.2018
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Ali Koç açıkladı! İşte Fernandao'nun satış bedeli...
Toplam 9
Yorum
dogrucuxx Iyi etmemissiniz....tabiiki bedavaya gondermissiniz golcuyu..cok mantiklisiniz ya!!...gider simdi yaramaz bir yabanci alirsiniz!
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Pereira ve Terraneo'nun transferleri tek tek gidiyor
Toplam 3
Yorum
mmmm azizden kalan değerli bir tane topçu yok..tamamı ıskarta..üzgünüm.
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Ali Koç açıkladı! İşte Fernandao'nun satış bedeli...
Toplam 9
Yorum
gerçekler bu Başka çare yok elde ki adamlar gerçekten değersiz..para eden topçu yok..
Ndiaye satış listesine kondu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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