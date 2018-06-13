Ndiaye satış listesine kondu – Fotomaç – 13 Haziran 2018
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    13 Haziran 2018, Çarşamba
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    Ndiaye satış listesine kondu

    Ndiaye satış listesine kondu

    , Senegal'le 'nda yer alan Badou Ndiaye'yi öncelikli olarak satmak istiyor.

    , Senegal'le 'nda yer alan Badou Ndiaye'yi öncelikli olarak satmak istiyor. Bu yüzden İngiliz ekibi, Oghenekaro Etebo'yu 7.2 milyon euro ödeyerek transfer etti. Stoke City futbol direktörü Mark Cartwright, Ndiaye'nin dışında Shaqiri, Berahino, Martins Indi'nin de satılacağını Moting ve Diouf'la yola devam etmeyi düşündüklerini açıkladı.

    1. 13.6.2018
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