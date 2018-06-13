Mustafa Cengiz'den Nagatomo ve Trezeguet açıklaması – Fotomaç – 13 Haziran 2018
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    14 Haziran 2018, Perşembe
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    'den Nagatomo ve Trezeguet açıklaması

    <a href="/index/mustafa-cengiz?id=e560cd18-ff59-41b3-ad13-eccb2a1ff325" class="" rel="tag">Mustafa Cengiz</a>'den Nagatomo ve Trezeguet açıklaması

    Başkanı , yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunurken, sezonun flaş ismi Nagatomo'nun transferi ile ilgili de son durumu açıkladı.

    Sezonu şampiyon olarak tamamlayan 'da transferler için 'nın kararı bekleniyordu. resmi sitesinden Sarı Kırmızılı kulüple yaptığı anlaşmayı açıkladı. Bu duyurunun ardından gözler 'ın şampiyonluğunda büyük payı olan ve kiralık olarak forma giyen Nagatomo'ya çevrildi.

    Galatasaray Başkanı , yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalarda Japon sol bek için en üst rakama kadar çıktıklarını ve Nagatomo'nun Inter'e, Galatasaray'da kalmak istediğini söylediğini duyurdu.

    INTER VERDİĞİMİZİN 2 KATINI İSTEDİ

    Cengiz konuyla ilgili olarak, " "Bizim verdiğimiz rakam Nagatomo için yapabileceğimiz en üst fedakarlık seviyemizdir. Fakat İtalyanlar bizim verdiğimiz rakamın neredeyse iki katını istediler. Nagatomo açık ve net olarak Galatasaray'ı istediğini Inter'e bildirdi." ifadelerini kullandı.

    Galatasaray Başkanı , Sarı Kırmızılı kulübün gündeminde bulunan ve geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'da yıldızı parlayan Trezeguet'nin transferi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

    İşte transferlerle ilgili Cengiz'in açıklamaları:

    "Gomis karakterli bir oyuncudur. Futbol bir şov işi ama biz amatör ruhu da önde tutuyoruz. Armanın peşindeki insanları seviyoruz. Gomis için de, başka futbolcumuz için de doğru bir fiyat, Galatasaray'ın lehine bir fiyat gelirse, biz de mutlu oluruz."

    TREZEGUET'Yİ İSTİYORUZ
    "Trezeguet'nin Galatasaray'da olmasını istiyoruz. Ancak mali disiplin içinde hareket etmek istiyoruz. Bu yüzden kiralamadan yanayız. 5 milyon euro serbest madde kalması doğru. Teklifimizi yaptık ve bekliyoruz."

    Mustafa Cengiz'den UEFA ve transfer açıklaması

    1. 13.6.2018 21:45
    2. Güncelleme: 13.6.2018 22:14
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