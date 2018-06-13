Mustafa Cengiz bugün cezayı açıklayabilir

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu'nun haziran ayı olağan toplantısı bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenecek. Toplantının, sarı-kırmızılı futbol takımının Süper Ligi şampiyon tamamlamasından ötürü tesislerdeki basketbol salonunda yapacağı belirtildi.



BAŞKAN CEZAYI AÇIKLAYABİLİR

Divan Kurulu öncesi en çok merak edilen konu UEFA'dan gelecek ceza durumu. Kurulda Başkan Mustafa Cengiz'den konu hakkında bir açıklama yapması bekleniyor. Yaptırımlar merak ediliyor.