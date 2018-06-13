Mustafa Cengiz bugün cezayı açıklayabilir – Fotomaç – 13 Haziran 2018
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    13 Haziran 2018, Çarşamba
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    bugün cezayı açıklayabilir

    Mustafa Cengiz bugün cezayı açıklayabilir

    Galatasaray Kulübü 'nun haziran ayı olağan toplantısı bugün 'nde düzenlenecek.

    Galatasaray Kulübü 'nun haziran ayı olağan toplantısı bugün 'nde düzenlenecek. Toplantının, sarı-kırmızılı futbol takımının Süper Ligi şampiyon tamamlamasından ötürü tesislerdeki basketbol salonunda yapacağı belirtildi.

    BAŞKAN CEZAYI AÇIKLAYABİLİR
    Divan Kurulu öncesi en çok merak edilen konu 'dan gelecek ceza durumu. Kurulda Başkan 'den konu hakkında bir açıklama yapması bekleniyor. Yaptırımlar merak ediliyor.

    1. 13.6.2018
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