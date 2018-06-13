Mustafa Cengiz bugün cezayı açıklayabilir
Galatasaray Kulübü Divan Kurulu'nun haziran ayı olağan toplantısı bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenecek.
Galatasaray Kulübü Divan Kurulu'nun haziran ayı olağan toplantısı bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenecek. Toplantının, sarı-kırmızılı futbol takımının Süper Ligi şampiyon tamamlamasından ötürü tesislerdeki basketbol salonunda yapacağı belirtildi.
BAŞKAN CEZAYI AÇIKLAYABİLİR
Divan Kurulu öncesi en çok merak edilen konu UEFA'dan gelecek ceza durumu. Kurulda Başkan Mustafa Cengiz'den konu hakkında bir açıklama yapması bekleniyor. Yaptırımlar merak ediliyor.
- 13.6.2018
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Ali Koç açıkladı! İşte Fernandao'nun satış bedeli...
Toplam 9
Yorum
dogrucuxx Iyi etmemissiniz....tabiiki bedavaya gondermissiniz golcuyu..cok mantiklisiniz ya!!...gider simdi yaramaz bir yabanci alirsiniz!
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Pereira ve Terraneo'nun transferleri tek tek gidiyor
Toplam 3
Yorum
mmmm azizden kalan değerli bir tane topçu yok..tamamı ıskarta..üzgünüm.
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Ali Koç açıkladı! İşte Fernandao'nun satış bedeli...
Toplam 9
Yorum
gerçekler bu Başka çare yok elde ki adamlar gerçekten değersiz..para eden topçu yok..
Mustafa Cengiz bugün cezayı açıklayabilir haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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