Burak’tan kum gibi paylaşım – Fotomaç – 13 Haziran 2018
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    13 Haziran 2018, Çarşamba
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    Burak’tan kum gibi paylaşım

    Burak’tan kum gibi paylaşım

    'da indirime gitmesi istenilen , Olcan'ı etiketleyerek İnstagram hesabından paylaşımdan bulundu.

    'da indirime gitmesi istenilen , Olcan'ı etiketleyerek İnstagram hesabından paylaşımdan bulundu. Bu paylaşımda 'Kum gibi' şarkısına uyarlanan 'ın "Çocukluk Aşkımsın" marşının kullanılması dikkat çekti. Burak'ın mesajı "Galatasaray'a mı dönüyor?" sorularını beraberinde getirdi.

    1. 13.6.2018
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