Burak’tan kum gibi paylaşım
Trabzonspor'da indirime gitmesi istenilen Burak Yılmaz, Olcan'ı etiketleyerek İnstagram hesabından paylaşımdan bulundu.
Trabzonspor'da indirime gitmesi istenilen Burak Yılmaz, Olcan'ı etiketleyerek İnstagram hesabından paylaşımdan bulundu. Bu paylaşımda 'Kum gibi' şarkısına uyarlanan Galatasaray'ın "Çocukluk Aşkımsın" marşının kullanılması dikkat çekti. Burak'ın mesajı "Galatasaray'a mı dönüyor?" sorularını beraberinde getirdi.
- 13.6.2018
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Ali Koç açıkladı! İşte Fernandao'nun satış bedeli...
Toplam 9
Yorum
dogrucuxx Iyi etmemissiniz....tabiiki bedavaya gondermissiniz golcuyu..cok mantiklisiniz ya!!...gider simdi yaramaz bir yabanci alirsiniz!
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Pereira ve Terraneo'nun transferleri tek tek gidiyor
Toplam 3
Yorum
mmmm azizden kalan değerli bir tane topçu yok..tamamı ıskarta..üzgünüm.
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Ali Koç açıkladı! İşte Fernandao'nun satış bedeli...
Toplam 9
Yorum
gerçekler bu Başka çare yok elde ki adamlar gerçekten değersiz..para eden topçu yok..
Burak’tan kum gibi paylaşım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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