Burak’tan kum gibi paylaşım

Trabzonspor'da indirime gitmesi istenilen Burak Yılmaz, Olcan'ı etiketleyerek İnstagram hesabından paylaşımdan bulundu. Bu paylaşımda 'Kum gibi' şarkısına uyarlanan Galatasaray'ın "Çocukluk Aşkımsın" marşının kullanılması dikkat çekti. Burak'ın mesajı "Galatasaray'a mı dönüyor?" sorularını beraberinde getirdi.