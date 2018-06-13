Badou Ndiaye'de işlem tamam! – Fotomaç – 13 Haziran 2018
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    13 Haziran 2018, Çarşamba
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    Badou Ndiaye'de işlem tamam!

    Badou Ndiaye'de işlem tamam!

    Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor… Akhisarspor'la yollarını ayıran Muğdat Çelik'le prensip anlaşmasına varan sarı-kırmızılılar, eski oyuncusu Badou Ndiaye ile de el sıkıştı…

    1. 13.6.2018 04:45
    2. Güncelleme: 13.6.2018 06:28
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