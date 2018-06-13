Ankaragücü’nden dev atak
Süper Lig’in yeni takımı, transferde düğmeye bastı. Sarı-lacivertliler, Göztepe’nin uzun süredir peşinde olduğu Yasin Öztekin’e k
Süper Lig'in yeni takımı Ankaragücü, transferde atağa kalktı. Teknik heyetin raporu doğrultusunda çalışan sarı-lacivertliler, G.Saray ile sözleşmesi sona eren Yasin Öztekin'e teklif götürdü. Göztepe'nin uzun süredir temas halinde olduğu 31 yaşındaki futbolcuda ısrarcı olan Başkent ekibinin tüm şartları zorladığı öğrenildi. G.Saray kariyerinde 148 resmi maça çıkan Yasin, 31 kez rakip fileleri havalandırırken, 18 asist yaptı. Bu arada Ankaragücü'nün golcü transferinde de 3 büyüklerde kadroya giremeyen isimlere yöneldiği öğrenildi.
- 13.6.2018
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Ali Koç açıkladı! İşte Fernandao'nun satış bedeli...
Toplam 9
Yorum
dogrucuxx Iyi etmemissiniz....tabiiki bedavaya gondermissiniz golcuyu..cok mantiklisiniz ya!!...gider simdi yaramaz bir yabanci alirsiniz!
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Pereira ve Terraneo'nun transferleri tek tek gidiyor
Toplam 3
Yorum
mmmm azizden kalan değerli bir tane topçu yok..tamamı ıskarta..üzgünüm.
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Ali Koç açıkladı! İşte Fernandao'nun satış bedeli...
Toplam 9
Yorum
gerçekler bu Başka çare yok elde ki adamlar gerçekten değersiz..para eden topçu yok..
Ankaragücü’nden dev atak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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