Ankaragücü’nden dev atak

Süper Lig'in yeni takımı Ankaragücü, transferde atağa kalktı. Teknik heyetin raporu doğrultusunda çalışan sarı-lacivertliler, G.Saray ile sözleşmesi sona eren Yasin Öztekin'e teklif götürdü. Göztepe'nin uzun süredir temas halinde olduğu 31 yaşındaki futbolcuda ısrarcı olan Başkent ekibinin tüm şartları zorladığı öğrenildi. G.Saray kariyerinde 148 resmi maça çıkan Yasin, 31 kez rakip fileleri havalandırırken, 18 asist yaptı. Bu arada Ankaragücü'nün golcü transferinde de 3 büyüklerde kadroya giremeyen isimlere yöneldiği öğrenildi.





