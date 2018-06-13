Ankaragücü’nden dev atak – Fotomaç – 13 Haziran 2018
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    13 Haziran 2018, Çarşamba
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    ’nden dev atak

    Ankaragücü’nden dev atak

    ’in yeni takımı, transferde düğmeye bastı. Sarı-lacivertliler, ’nin uzun süredir peşinde olduğu ’e k

    'in yeni takımı , transferde atağa kalktı. Teknik heyetin raporu doğrultusunda çalışan sarı-lacivertliler, G.Saray ile sözleşmesi sona eren 'e teklif götürdü. 'nin uzun süredir temas halinde olduğu 31 yaşındaki futbolcuda ısrarcı olan Başkent ekibinin tüm şartları zorladığı öğrenildi. G.Saray kariyerinde 148 resmi maça çıkan Yasin, 31 kez rakip fileleri havalandırırken, 18 asist yaptı. Bu arada Ankaragücü'nün golcü transferinde de 3 büyüklerde kadroya giremeyen isimlere yöneldiği öğrenildi.


    1. 13.6.2018
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