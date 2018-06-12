Sneijder’in gözü Terim’de – Fotomaç – 12 Haziran 2018
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    12 Haziran 2018, Salı
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    ’in gözü Terim’de

    <a href="/index/sneijder?id=c7892c54-0483-4e1f-8c34-a9c88c78b48e" class="" rel="tag">Sneijder</a>’in gözü Terim’de

    Taraftarlar 'i takımda görmeyi çok isterken yönetim bu konuda girişimde bulunmak için 'den onay bekliyor.

    Hollandalı yıldız, yeniden sarı-kırmızılı formayı giymek ve futbola 'da nokta koymak istiyor. Bu nedenle, "Maddi olarak gereken kolaylığı sağlarım" diye de mesaj yolladı. Şimdi gözler Terim'e çevrilirken tecrübeli hocanın, gelişmelere göre kararını vereceği bildirildi.
    1. 12.6.2018 00:48
    2. Güncelleme: 12.6.2018 01:51
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