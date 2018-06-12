İmzaya geliyor
TARAFTARIN TERCİHİ TREZEGUET
Galatasaraylı taraftarlar, Trezeguet'in alınmasını dört gözle bekliyor. Bu konuda Twitter'da yapılan bir ankette, "Bruma mı, Trezeguet mi" diye sorulurken katılanların yüzde 71'i Mısırlı yıldızdan yana tercihini kullandı.
- 12.6.2018
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Al Ahmet’i ver Semih’i
Toplam 2
Yorum
gsss ya manyak mısınız abi semihi ne ya. kurtulun artık şu eski hastalıklarınızdan.adamı gönderince gönderdik kaç maçı onun yüzünden kaybettik.
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Rakip Hollanda
Toplam 1
Yorum
ahmet serttaç ilk üç olur inşallah
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Pektemek’e Rize kancası
Toplam 2
Yorum
PEKTEMEK İ GÖR İMPARATOR. M. PEKTEMEK İ GS NİYE DÜŞÜNMEZ. PEKTEMEK İN OYUN SİSTEMİ GS YA UYUYOR VE ÇOK BAŞARILI OLACAKTIR. GS PEKTEMEK İ ALMALI.
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