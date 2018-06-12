İmzaya geliyor – Fotomaç – 12 Haziran 2018
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    geliyor

    <a href="/index/imzaya?id=634cd1b8-939d-46c6-8d6d-9b7137e3d765" class="" rel="tag">İmzaya</a> geliyor
    G.Saraylı yöneticiler, el sıkıştıkları Muğdat Çelik ile bugün 'da bir araya gelecek. Detayların görüşülmesinin ardından 28 yaşındaki golcü futbolcu, kendisini Galatasaraylı yapan 2+1 yıllık sözleşmeye imza atacak.

    TARAFTARIN TERCİHİ TREZEGUET
    Galatasaraylı taraftarlar, in alınmasını dört gözle bekliyor. Bu konuda Twitter'da yapılan bir ankette, "Bruma mı, Trezeguet mi" diye sorulurken katılanların yüzde 71'i Mısırlı yıldızdan yana tercihini kullandı.
    1. 12.6.2018
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