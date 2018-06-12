Galatasaray'ın kalesini Ferhat Kaplan koruyacak! – Fotomaç – 12 Haziran 2018
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HEPSİ
    12 Haziran 2018, Salı
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI     ENGLISH

    'ın kalesini Ferhat Kaplan koruyacak!

    Galatasaray'ın kalesini Ferhat Kaplan koruyacak!
    Teknik direktör , görev aldığında sarı kırmızılı kaleyi koruyabilecek potansiyelde yerli bir file bekçisi istedi. Antalyaspor ile sözleşmesini alacaklarına karşılık feshetmek için anlaşan, bonservisi olmayan Ferhat Kaplan 'ın gündemine geldi. 29 yaşındaki kaleci ile görüşmelerin başladığı bildirildi. Kaplan, daha önce Gençlerbirliği ve Antalyaspor kalelerini korudu.
    1. 12.6.2018
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