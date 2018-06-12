Galatasaray, Alfred Duncan'ın peşinde – Fotomaç – 12 Haziran 2018
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    12 Haziran 2018, Salı
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    , 'ın peşinde

    Galatasaray, Alfred Duncan'ın peşinde

    Orta saha arayışlarını sürdüren , Ganalı oyuncu 'ı hedefleri arasına aldı.

    Gana basınında çıkan haberlere göre 'i şampiyon tamamlayan 'ın İtalyan Kulübü Sassuolo'da forma giyen 22 yaşındaki Ganalı orta saha için girişimlere başlandığı ancak kulübünün transferin gerçekleşmesi için 15 Milyon Euro istediği belirtildi.

    Lazio ve Milan'ın da oyuncu için devrede olduğu belirtilirken Gana basını oyuncunun bu yaz bir kulübe olacağına kesin gözüyle bakıyor. Duncan ilk kez milli formayı 2012 yılında giymişti.

    1. 12.6.2018 12:22
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