Galatasaray, Alfred Duncan'ın peşinde
Orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray, Ganalı oyuncu Alfred Duncan'ı hedefleri arasına aldı.
Gana basınında çıkan haberlere göre Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray'ın İtalyan Kulübü Sassuolo'da forma giyen 22 yaşındaki Ganalı orta saha için girişimlere başlandığı ancak kulübünün transferin gerçekleşmesi için 15 Milyon Euro istediği belirtildi.
Lazio ve Milan'ın da oyuncu için devrede olduğu belirtilirken Gana basını oyuncunun bu yaz bir kulübe transfer olacağına kesin gözüyle bakıyor. Duncan ilk kez milli formayı 2012 yılında giymişti.
- 12.6.2018 12:22
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Al Ahmet’i ver Semih’i
Toplam 2
Yorum
gsss ya manyak mısınız abi semihi ne ya. kurtulun artık şu eski hastalıklarınızdan.adamı gönderince gönderdik kaç maçı onun yüzünden kaybettik.
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Rakip Hollanda
Toplam 1
Yorum
ahmet serttaç ilk üç olur inşallah
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Pektemek’e Rize kancası
Toplam 2
Yorum
PEKTEMEK İ GÖR İMPARATOR. M. PEKTEMEK İ GS NİYE DÜŞÜNMEZ. PEKTEMEK İN OYUN SİSTEMİ GS YA UYUYOR VE ÇOK BAŞARILI OLACAKTIR. GS PEKTEMEK İ ALMALI.
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