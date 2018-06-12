Al Ahmet’i ver Semih’i – Fotomaç – 12 Haziran 2018
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    12 Haziran 2018, Salı
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    Al Ahmet’i ver Semih’i

    Al Ahmet’i ver Semih’i
    G.Saray'dan, 'a sürpriz teklif... Şampiyonlar Ligi'ne altyapıdan çıkan oyuncuları bildirmek için gözler Florya'dan çıkan yıldızlara dönünce, Yeni forması giyen Sadık Çiftpınar'ın yanı sıra Sparta Prag'a satılan akıllara geldi. FFP nedeniyle bonservis ücreti ödemek istemeyen Cimbom, Terim'in isteği üzerine Semih Kaya-Ahmet Çalık takasını Çek temsilcisine bildirdi. Bu takasın satın alma yerine kiralama opsiyonu olabileceği de belirtildi.
    1. 9.6.2018 00:26
    2. Güncelleme: 12.6.2018 01:54
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