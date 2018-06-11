Galatasaray'da Selçuk inan 'feda' diyecek – Fotomaç – 11 Haziran 2018
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    11 Haziran 2018, Pazartesi
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    'da 'feda' diyecek

    Galatasaray'da Selçuk inan 'feda' diyecek

    2.95 milyonluk net maaşında indirime gitmeyi kabul ederse 2 yıl daha kalacak ve jübilesini ’da yapacak!..

    Önümüzdeki sezon yıllık 2 milyon 950 bin euro net maaş ve maç başı 25 bin euro kazanacak olan 'a G.Saray yönetimi yeni bir teklif sunulacak. Kontratının son senesine giren 33 yaşındaki orta saha oyuncusuna bu sezondan itibaren yıllık ücretinde indirime gittiği takdirde 2 yıllık yeni bir sözleşme önerilecek. Kaptan yönetimin belirlediği rakama ikna olursa jübilesini G.Saray çatısı altında yapacak. Kulübün ile yapacağı anlaşma dolayısıyla zor durumda olduğunu bilen Selçuk'un indirime gitmesi bekleniyor.

    1. 11.6.2018
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