Galatasaray'da Selçuk inan 'feda' diyecek

Önümüzdeki sezon yıllık 2 milyon 950 bin euro net maaş ve maç başı 25 bin euro kazanacak olan Selçuk İnan'a G.Saray yönetimi yeni bir teklif sunulacak. Kontratının son senesine giren 33 yaşındaki orta saha oyuncusuna bu sezondan itibaren yıllık ücretinde indirime gittiği takdirde 2 yıllık yeni bir sözleşme önerilecek. Kaptan yönetimin belirlediği rakama ikna olursa jübilesini G.Saray çatısı altında yapacak. Kulübün UEFA ile yapacağı anlaşma dolayısıyla zor durumda olduğunu bilen Selçuk'un indirime gitmesi bekleniyor.