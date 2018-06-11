Galatasaray'da Selçuk inan 'feda' diyecek
Selçuk İnan 2.95 milyonluk net maaşında indirime gitmeyi kabul ederse 2 yıl daha kalacak ve jübilesini Galatasaray’da yapacak!..
Önümüzdeki sezon yıllık 2 milyon 950 bin euro net maaş ve maç başı 25 bin euro kazanacak olan Selçuk İnan'a G.Saray yönetimi yeni bir teklif sunulacak. Kontratının son senesine giren 33 yaşındaki orta saha oyuncusuna bu sezondan itibaren yıllık ücretinde indirime gittiği takdirde 2 yıllık yeni bir sözleşme önerilecek. Kaptan yönetimin belirlediği rakama ikna olursa jübilesini G.Saray çatısı altında yapacak. Kulübün UEFA ile yapacağı anlaşma dolayısıyla zor durumda olduğunu bilen Selçuk'un indirime gitmesi bekleniyor.
- 11.6.2018
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Galatasaray'da Selçuk inan 'feda' diyecek
Toplam 5
Yorum
Meli Ya yollayin gitsin nie bosuna para vericeniz bunun genc alin daha iyi transferde terim ve abdurrahim albayraktan nefret ediyorum
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Merkel'den İlkay Gündoğan ve Mesut Özil'e destek çağrısı
Toplam 2
Yorum
abc ben dünya kupasinda sonra elkay ve mesutun milli takimi birakacagi knaatindeyim
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Merkel'den İlkay Gündoğan ve Mesut Özil'e destek çağrısı
Toplam 2
Yorum
abc futbolda madem IRKCILIGA HAYIR ise, ozaman citf pasaportlu oyunculara milli takim degistirme sansi verilsin
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