Galatasaray ile Fenerbahçe arasında forma savaşı!
Galatasaray ve Fenerbahçe’nin ürün satış rakamları ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı taraftarlar ağır bastı.
Galatasaray ile Fenerbahçe sadece transferde yarışmıyor tabii... Yeni yönetimlerini seçen iki takım ürün satışında da rekabet halinde... Ali Koç'ın başkan seçildiği hafta başlayan 'Sunny Week' çılgınlığında bir haftada 30 bin forma satılıp 3.5 milyon TL ciro yapıldı. MUSTAFA Cengiz'in yaptığı çağrı sonrasında ise 'Grey Weekend' sloganı altında 147 bin ürün satıldı ve 6 milyon TL ciro yapıldı. Bu nedenle, 2 günde, Fenerbahçe'nin neredeyse iki katı forma satan ve bu operasyonu ikinci kez düzenleyen Galatasaraylı taraftarların keyfi yerinde...
- 11.6.2018
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Galatasaray'da Selçuk inan 'feda' diyecek
Toplam 5
Yorum
Meli Ya yollayin gitsin nie bosuna para vericeniz bunun genc alin daha iyi transferde terim ve abdurrahim albayraktan nefret ediyorum
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Merkel'den İlkay Gündoğan ve Mesut Özil'e destek çağrısı
Toplam 2
Yorum
abc ben dünya kupasinda sonra elkay ve mesutun milli takimi birakacagi knaatindeyim
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Merkel'den İlkay Gündoğan ve Mesut Özil'e destek çağrısı
Toplam 2
Yorum
abc futbolda madem IRKCILIGA HAYIR ise, ozaman citf pasaportlu oyunculara milli takim degistirme sansi verilsin
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