Galatasaray ile Fenerbahçe arasında forma savaşı!

Galatasaray ile Fenerbahçe sadece transferde yarışmıyor tabii... Yeni yönetimlerini seçen iki takım ürün satışında da rekabet halinde... Ali Koç'ın başkan seçildiği hafta başlayan 'Sunny Week' çılgınlığında bir haftada 30 bin forma satılıp 3.5 milyon TL ciro yapıldı. MUSTAFA Cengiz'in yaptığı çağrı sonrasında ise 'Grey Weekend' sloganı altında 147 bin ürün satıldı ve 6 milyon TL ciro yapıldı. Bu nedenle, 2 günde, Fenerbahçe'nin neredeyse iki katı forma satan ve bu operasyonu ikinci kez düzenleyen Galatasaraylı taraftarların keyfi yerinde...