Galatasaray ile Fenerbahçe arasında forma savaşı! – Fotomaç – 11 Haziran 2018
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    11 Haziran 2018, Pazartesi
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    ile arasında forma savaşı!

    Galatasaray ile Fenerbahçe arasında forma savaşı!

    ve ’nin ürün satış rakamları ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı taraftarlar ağır bastı.

    ile sadece transferde yarışmıyor tabii... Yeni yönetimlerini seçen iki takım ürün satışında da rekabet halinde... 'ın başkan seçildiği hafta başlayan 'Sunny Week' çılgınlığında bir haftada 30 bin forma satılıp 3.5 milyon ciro yapıldı. MUSTAFA Cengiz'in yaptığı çağrı sonrasında ise 'Grey Weekend' sloganı altında 147 bin ürün satıldı ve 6 milyon TL ciro yapıldı. Bu nedenle, 2 günde, Fenerbahçe'nin neredeyse iki katı forma satan ve bu operasyonu ikinci kez düzenleyen Galatasaraylı taraftarların keyfi yerinde...

    1. 11.6.2018
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