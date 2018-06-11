Donk Galatasaray'dan haber bekliyor – Fotomaç – 11 Haziran 2018
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    11 Haziran 2018, Pazartesi
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    'dan haber bekliyor

    Donk Galatasaray'dan haber bekliyor

    'dan gelen 21 kişilik kadro kısıtlaması 'un durumunu da sıkıntıya soktu.

    'dan gelen 21 kişilik kadro kısıtlaması 'un durumunu da sıkıntıya soktu. Yeni sözleşme için hazır bekleyen Hollandalı oyuncu şimdiye kadar beklediği telefonu alamadı.

    1. 11.6.2018
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