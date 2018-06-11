Abdürrahim Albayrak İtalya'da iki isim için söz aldı

Abdurrahim Albayrak'ın İtalya çıkarmasından Nagatomo için somut bir sonuç çıkmadı ama Albayrak eli boş da dönmedi. Japon yıldız için İnter Sportif Direktörü Piero Ausilio ile bir araya gelen Albayrak'ın bu görüşmeden özellikle Eder için umut verici bilgilerle döndüğü bildirildi.



İtalyan yöneticinin, 9.5 numara için düşünülen Eder Citadin Martins için kolaylık sağlama sözü verdiği bildirildi. Ayrıca Milan'ın sportif direktörü Mirabelli ile de bir araya gelen Albayrak'ın takımdan ayrılan Denayer'ın yerine Gustavo Gomez'i sordu. Gomez'in kiralanması için söz aldığı ifade edildi.