Abdürrahim Albayrak İtalya'da iki isim için söz aldı
Abdurrahim Albayrak'ın İtalya çıkarmasından Nagatomo için somut bir sonuç çıkmadı ama Albayrak eli boş da dönmedi.
Abdurrahim Albayrak'ın İtalya çıkarmasından Nagatomo için somut bir sonuç çıkmadı ama Albayrak eli boş da dönmedi. Japon yıldız için İnter Sportif Direktörü Piero Ausilio ile bir araya gelen Albayrak'ın bu görüşmeden özellikle Eder için umut verici bilgilerle döndüğü bildirildi.
İtalyan yöneticinin, 9.5 numara için düşünülen Eder Citadin Martins için kolaylık sağlama sözü verdiği bildirildi. Ayrıca Milan'ın sportif direktörü Mirabelli ile de bir araya gelen Albayrak'ın takımdan ayrılan Denayer'ın yerine Gustavo Gomez'i sordu. Gomez'in kiralanması için söz aldığı ifade edildi.
- 11.6.2018
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Galatasaray'da Selçuk inan 'feda' diyecek
Toplam 5
Yorum
Meli Ya yollayin gitsin nie bosuna para vericeniz bunun genc alin daha iyi transferde terim ve abdurrahim albayraktan nefret ediyorum
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Merkel'den İlkay Gündoğan ve Mesut Özil'e destek çağrısı
Toplam 2
Yorum
abc ben dünya kupasinda sonra elkay ve mesutun milli takimi birakacagi knaatindeyim
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Merkel'den İlkay Gündoğan ve Mesut Özil'e destek çağrısı
Toplam 2
Yorum
abc futbolda madem IRKCILIGA HAYIR ise, ozaman citf pasaportlu oyunculara milli takim degistirme sansi verilsin
Abdürrahim Albayrak İtalya'da iki isim için söz aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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