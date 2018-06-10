Semih dönüyor
G.SARAY'DA KARİYER YAPTI
Semih Kaya, Galatasaray ile geçmişte 3 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası ve 4 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. 27 yaşındaki futbolcu, 2017-18 sezonunda 9 maça çıkabildi.
- 10.6.2018
-
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında forma savaşı!
Toplam 1
Yorum
F.B. DEGISMEZ KOC AZIZ YILDIRIMIN GENC NUSBETTESI , VE TALEBESI, BIRAZ KIBARCASI, SINSI SINSI ISINE DEVAM EDICEK DIGER KULUPLERI COKERTME ONCELIGIYLE.
-
Çalımbay sesleri
Toplam 1
Yorum
sami turk teknik adamlar ne bulunmaz degermis be, bir takimdan bir takima, hic bos kalmiyorlar, basari da sifir, yilda 2 takim calistiriyorlar
-
Volkan ile 1 yıl daha
Toplam 1
Yorum
sami artik bu adam garaja cekilmeli, fener bu yaslilarla bir yere varamaz arkadas. taze kan sart.
Semih dönüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.