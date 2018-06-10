Semih dönüyor – Fotomaç – 10 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Haziran 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI     ENGLISH

    Semih dönüyor

    Semih dönüyor
    Şampiyonlar Ligi için 'ya altyapıdan çıkmış 4 isim bildirmek zorunda olan , 'ya yöneldi. Sarı-kırmızılılar ile görüşmelere başladı.

    G.SARAY'DA KARİYER YAPTI
    Semih Kaya, Galatasaray ile geçmişte 3 , 3 ve 4 şampiyonluğu yaşadı. 27 yaşındaki futbolcu, 2017-18 sezonunda 9 maça çıkabildi.
    1. 10.6.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Semih dönüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN