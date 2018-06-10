Okan Kocuk devreye girdi – Fotomaç – 10 Haziran 2018
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    11 Haziran 2018, Pazartesi
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    devreye girdi

    Okan Kocuk devreye girdi
    Sezonu İstanbulspor'da kiralık olarak tamamlayan , 'da forma giymek için yönetiminden yardım istedi. Kendisi için 1 milyon euro isteyen yeşil-beyazlı yönetimden anlayış beklediğini iletti. Taffarel ve Muslera ile birlikte çalışmayı çok isteyen 22 yaşındaki eldivenin ile iki yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
    1. 10.6.2018
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