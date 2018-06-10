Muslera’ya büyük övgü – Fotomaç – 10 Haziran 2018
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    11 Haziran 2018, Pazartesi
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    ’ya büyük övgü

    <a href="/index/muslera?id=de4387d2-d0d7-4e59-9a71-289fc597f1ba" class="" rel="tag">Muslera</a>’ya büyük övgü
    Arjantin basını, 'nda görev yapacak 7 kaleciyi mercek altına aldı. Haberde "Gezegendeki en iyi 7 kaleci 'nda olacak" başlığı altında G.Saray'ın Uruguaylı yıldız file bekçisi da yer aldı. Diğer isimlerse Lloris, Courtois, De Gea, Alisson, Neuer ve Navas.
    1. 10.6.2018
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