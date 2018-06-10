Feghouli Amerika’da – Fotomaç – 10 Haziran 2018
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    11 Haziran 2018, Pazartesi
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    Feghouli Amerika’da

    Feghouli Amerika’da
    Aslan'ın Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli tatilini ABD'de geçiriyor. Burada NBA finalinin son maçını izleyen yıldız futbolcu hesabından paylaşımlarda bulunuyor. Cleveland forması giyen LeBron James hayranı olan Feghouli, Golden State'in son maçı kazanıp seriyi 4-0 getirerek şampiyon olmasına tanık oldu.
    1. 10.6.2018
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