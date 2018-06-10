Denayer zor – Fotomaç – 10 Haziran 2018
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HEPSİ
    11 Haziran 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 RUSYA
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    Denayer zor

    Denayer zor
    Kiralık sözleşmesi biten ve M. City'ye geri dönen 'in kadroda kalması çok zor. Ada basınında Belçikalı yıldızı West Ham'ın 10 milyon euro'ya satın alacağı konuşuluyor. Diğer yandan Marsilya sportif direktörü Zubizarreta da Denayer konusunda ısrarcı.
    1. 10.6.2018
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