Sakata gelmeyelim! – Fotomaç – 09 Haziran 2018
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HEPSİ
    10 Haziran 2018, Pazar
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI     ENGLISH

    Sakata gelmeyelim!

    Sakata gelmeyelim!
    Bonservisi elinde olan ismine scout ekibinden veto geldi. G.Saray scout ekibi, Kosta Rikalı oyuncu için, "Bu sezon sadece 9 maç oynadı. Çünkü önce diz yan bağlarından sonra da ayak bileğinden operasyon geçirdi. Zaten 25 yaşında ve sürekli takım değiştiriyor. Risk olarak bile görmüyoruz" raporu verdi.
    1. 9.6.2018 00:29
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