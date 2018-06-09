Sadık Çiftpınar'dan Galatasaray açıklaması

Galatasaray iddialarına da cevap veren Çiftpınar'ın açıklamaları şu şekilde:

''Düşme adayı olarak gösteriliyorduk''

''Takım olarak başarılı bir sezon geçirdik. Düşme adayı olarak görülüyorduk ancak Erol Bulut ile iyi bir kimliğe büründük. Takım olgusunun önünde bireysel olarak ön plana çıkan isimler de oldu. Ben de kendi adıma elimden geleni yaptım.''

Galatasaray'dan teklif aldı mı?

''Bana gelmiş resmi hiçbir teklif yok. Başkanıma ya da kulübe gelmiş teklifler olabilir. Bunları oturup değerlendireceğiz. Galatasaray altyapısından çıktığım bir kulüp, onlara saygım sonsuz. Hem kulübüm hem kendi menfaatlerim doğrultusunda en doğru kararı vereceğiz.''

''Ülkemizin haline üzülüyorum''

''Ben ülkemizin haline gerçekten üzülüyorum. İnsanlar nerelerinden anlıyor, nasıl bakıyorlar bilmiyorum. Galatasaray altyapısında yetiştim diye, hoca ile görüştük diye herkes farklı anlıyor. Sadece merhabalaştık. Giydiği formaya kimse ihanet etmez. Kötü ya da iyi oynadığımız maçlar oldu ancak her zaman savaş verdim. Bana haksızlık edildi.''