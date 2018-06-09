Kamp İsviçre’de – Fotomaç – 09 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Haziran 2018, Pazar
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI     ENGLISH

    Kamp ’de

    Kamp <a href="/index/isvicre?id=44ff5fc7-4028-415a-9c70-31d89280546e" class="" rel="tag">İsviçre</a>’de
    Uzun süredir yurt dışı kampı için yer bakan A takımı idari direktörü Şükrü Hanedar kamp yerini belirledi. Buna göre; 'nin Lugano şehrinde dağların arasında etrafı göl olan bir bölge seçildi. Sarı-kırmızılılar burada iki hafta ilk kampını yapacak.
    1. 9.6.2018 00:27
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kamp ’de haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN