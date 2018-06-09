Emre Mor kalacak

Fatih Terim, milli takımı çalıştırdığı dönemde kadroya davet ettiği Emre Mor'u ısrarla G.Saray'a getirmek istiyordu. Celta Vigo'da top koşturan 20 yaşındaki yıldız futbolcu için Başkan Carlos Merino açıklama yaptı. Merion, "Emre bazı davranışlarını düzeltmek zorunda olan büyük bir potansiyele sahip fantastik bir oyuncu. Yeni antrenör ona sahip çıkacağını söyledi. Takımda kalacak" sözlerini sarf etti.