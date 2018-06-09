Denayer’in talibi çok – Fotomaç – 09 Haziran 2018
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HEPSİ
    10 Haziran 2018, Pazar
    CANLI 2018 RUSYA
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    Denayer’in talibi çok

    Denayer’in talibi çok
    'in gelişi sonrası potansiyelini sahaya yansıtmayı başaran 'i isteyen kulüp sayısı arttı. M. City'nin 1 sezon daha kiralamak istemediği ve bonservisiyle göndermeyi tercih ettiği Belçikalı stoperi, 'dan Mönchengladbach, 'dan Girona, 'dan ve Marsilya istiyor.
    1. 9.6.2018 00:30
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