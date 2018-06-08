Shaqiri Liverpool'a gidiyor!.. – Fotomaç – 08 Haziran 2018
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    09 Haziran 2018, Cumartesi
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    Shaqiri 'a gidiyor!..

    Shaqiri <a href="/index/liverpool?id=db9cc489-cd81-43d6-a33f-869437520241" class="" rel="tag">Liverpool</a>'a gidiyor!..

    İsmi yeniden G.Saray ile anılan için devreye girdi.

    İsmi yeniden G.Saray ile anılan için devreye girdi. Kırmızıların, küme düşen 'den ayrılmasına kesin gözle bakılan Arnavut asıllı İsviçreli futbolcuyu rotasyonda kullanabileceği belirtildi. 26 yaşındaki kanat oyuncusu, geçen sezon 38 maçta 8 gol atıp, 7 asist yapmayı başardı.

    1. 8.6.2018
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