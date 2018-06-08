Shaqiri Liverpool'a gidiyor!..
İsmi yeniden G.Saray ile anılan Xherdan Shaqiri için devreye Liverpool girdi.
İsmi yeniden G.Saray ile anılan Xherdan Shaqiri için devreye Liverpool girdi. Kırmızıların, küme düşen Stoke City'den ayrılmasına kesin gözle bakılan Arnavut asıllı İsviçreli futbolcuyu rotasyonda kullanabileceği belirtildi. 26 yaşındaki kanat oyuncusu, geçen sezon 38 maçta 8 gol atıp, 7 asist yapmayı başardı.
- 8.6.2018
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Erce Kardeşler Standard Liege yolcusu
Toplam 1
Yorum
karakartal beşiktaş tolga yerine harun tekini alacağına bu çocuğu alsın diyeceğim ama gerçi bizde utku var. yurtdışına gitmesi daha mantıklı olur.
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Tolgay’ın son talibi Stuttgart
Toplam 5
Yorum
bjk advers Tolgay ile ilgilide bir beklentim kalmadı bence satılabilir üzülmem ! Topu ayağına çok dolaştırıyor kaptırınca yalandan düşüyor dürüst değil
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Damien Comolli Aykut Kocaman'la görüştü
Toplam 18
Yorum
salih aykut yine bize vakit kaybettiriyor bir an önce kurtulmak lazım
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