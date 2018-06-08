Sadık'tan Galatasaray açıklaması – Fotomaç – 08 Haziran 2018
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    09 Haziran 2018, Cumartesi
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    Sadık'tan açıklaması

    Sadık'tan Galatasaray açıklaması

    'da yakaladığı çıkışla büyük takımların dikkatini çeken , transferi hakkında konuştu.

    'da yakaladığı çıkışla büyük takımların dikkatini çeken , transferi hakkında konuştu. G.Saray altyapısından yetişen 25 yaşındaki stoper, "Başkanımız Adil Gevrek beni bu durumu konuşmak için 'a çağırdı. Kulübüme kazandırmak isterim" dedi.

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    Sadık Çiftpınar, ile ligde yaptıkları maçta görüştüğünü daha sonra hiç konuşmadığını söyledi. Sadık, "Adımın büyük kulüplerle anılması beni onurlandırıyor, yaşım daha 25. Ben de büyük takımlarda olmak isterim" diye konuştu.

    1. 8.6.2018
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