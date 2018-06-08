Sadık'tan Galatasaray açıklaması
Yeni Malatyaspor'da yakaladığı çıkışla büyük takımların dikkatini çeken Sadık Çiftpınar, transferi hakkında konuştu.
Yeni Malatyaspor'da yakaladığı çıkışla büyük takımların dikkatini çeken Sadık Çiftpınar, transferi hakkında konuştu. G.Saray altyapısından yetişen 25 yaşındaki stoper, "Başkanımız Adil Gevrek beni bu durumu konuşmak için İstanbul'a çağırdı. Kulübüme kazandırmak isterim" dedi.
FATİH TERİM'LE GÖRÜŞMEDİK
Sadık Çiftpınar, Fatih Terim ile ligde yaptıkları maçta görüştüğünü daha sonra hiç konuşmadığını söyledi. Sadık, "Adımın büyük kulüplerle anılması beni onurlandırıyor, yaşım daha 25. Ben de büyük takımlarda olmak isterim" diye konuştu.
- 8.6.2018
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Erce Kardeşler Standard Liege yolcusu
Toplam 1
Yorum
karakartal beşiktaş tolga yerine harun tekini alacağına bu çocuğu alsın diyeceğim ama gerçi bizde utku var. yurtdışına gitmesi daha mantıklı olur.
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Tolgay’ın son talibi Stuttgart
Toplam 5
Yorum
bjk advers Tolgay ile ilgilide bir beklentim kalmadı bence satılabilir üzülmem ! Topu ayağına çok dolaştırıyor kaptırınca yalandan düşüyor dürüst değil
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Damien Comolli Aykut Kocaman'la görüştü
Toplam 18
Yorum
salih aykut yine bize vakit kaybettiriyor bir an önce kurtulmak lazım
Sadık'tan Galatasaray açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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