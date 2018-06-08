Sadık'tan Galatasaray açıklaması

Yeni Malatyaspor'da yakaladığı çıkışla büyük takımların dikkatini çeken Sadık Çiftpınar, transferi hakkında konuştu. G.Saray altyapısından yetişen 25 yaşındaki stoper, "Başkanımız Adil Gevrek beni bu durumu konuşmak için İstanbul'a çağırdı. Kulübüme kazandırmak isterim" dedi.



FATİH TERİM'LE GÖRÜŞMEDİK

Sadık Çiftpınar, Fatih Terim ile ligde yaptıkları maçta görüştüğünü daha sonra hiç konuşmadığını söyledi. Sadık, "Adımın büyük kulüplerle anılması beni onurlandırıyor, yaşım daha 25. Ben de büyük takımlarda olmak isterim" diye konuştu.