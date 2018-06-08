Nuri Şahin'den Dortmund'a Galatasaray baskısı – Fotomaç – 08 Haziran 2018
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HEPSİ
    10 Haziran 2018, Pazar
    CANLI 2018 RUSYA
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    'den Dortmund'a baskısı

    Nuri Şahin'den Dortmund'a Galatasaray baskısı

    Alman medyası, ’in G.Saray’a transfer olmak için kulübü Dortmund’a büyük baskı yaptığını yazdı.

    Alman medyasındaki haberlere göre, forması giyen , 'a transfer olmak için gemileri yakmış durumda! Tecrübeli oyuncunun Alman yöneticilerle görüştüğü ve Galatasaray'a gitmek için kolaylık istediği ifade edildi. 29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

    Nuri Şahin, geçen sezon Bundesliga'da 18 maça çıktı ve 3 gol 2 asistlik skor katkısı yatı.

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    1. 8.6.2018 15:37
    2. Güncelleme: 8.6.2018 16:04
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