Nuri Şahin'den Dortmund'a Galatasaray baskısı

Alman medyasındaki haberlere göre, Borussia Dortmund forması giyen Nuri Şahin, Galatasaray'a transfer olmak için gemileri yakmış durumda! Tecrübeli oyuncunun Alman yöneticilerle görüştüğü ve Galatasaray'a gitmek için kolaylık istediği ifade edildi. 29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.



Nuri Şahin, geçen sezon Bundesliga'da 18 maça çıktı ve 3 gol 2 asistlik skor katkısı yatı.



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