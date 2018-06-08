Nuri Şahin'den Dortmund'a Galatasaray baskısı
Alman medyası, Nuri Şahin’in G.Saray’a transfer olmak için kulübü Dortmund’a büyük baskı yaptığını yazdı.
Alman medyasındaki haberlere göre, Borussia Dortmund forması giyen Nuri Şahin, Galatasaray'a transfer olmak için gemileri yakmış durumda! Tecrübeli oyuncunun Alman yöneticilerle görüştüğü ve Galatasaray'a gitmek için kolaylık istediği ifade edildi. 29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.
Nuri Şahin, geçen sezon Bundesliga'da 18 maça çıktı ve 3 gol 2 asistlik skor katkısı yatı.
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- 8.6.2018 15:37
- Güncelleme: 8.6.2018 16:04
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"David Moyes Fenerbahçe'de çalışmaktan gurur duyar"
Toplam 10
Yorum
sinyor zico kim ? daumun systemini oynatan birisi sadece yumsak ti. slaven bilic dediginiz adam fb küfür ederdi ve ne basarisi var
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Silva ile görüşüyoruz
Toplam 2
Yorum
10_UR Bunlar deli mi?Gelişmekte olan ülkelerdeki ekonomik tablo ortada,istersek ligi 10. bitirelim ama döviz üzerinden oyuncu(yabancı) alınmamalı
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Alanyaspor ile anlaştı
Toplam 9
Yorum
10_UR Rodalegga nın neden gönderilmek istendiğini anlamıyorum.Adam as oynasa ve burak gibi penaltıları da kullansa sezonda 15-25 arası gol atar.
Nuri Şahin'den Dortmund'a Galatasaray baskısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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