Galatasaray yoğun bir transfer dönemine girerken Fatih Terim takımda kalmasını istediği oyuncuları da belirledi. Şampiyonlar Ligi'ndeki kadrosu 21'le sınırlandırılan tecrübeli hoca, ayrıca UEFA'ya sadece 13 yabancı oyuncu bildirebilecek. Ayrıca gurbetçiler de yabancı sayılacak. Bu nedenle çok stratejik hareket etmesi gereken Terim, Muslera, Mariano, Nagatomo, Fernando, Sinan, Feghouli, Rodrigues, Belhanda ve Gomis ile ekstrem bir durum veya teklif olmazsa devam etmeyi planlıyor. Linnes, Maicon ve Donk bu durumda liste dışında kalıyor.