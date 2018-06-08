Fatih Terim'in UEFA planı belli!
Galatasaray yoğun bir transfer dönemine girerken Fatih Terim takımda kalmasını istediği oyuncuları da belirledi.
Galatasaray yoğun bir transfer dönemine girerken Fatih Terim takımda kalmasını istediği oyuncuları da belirledi. Şampiyonlar Ligi'ndeki kadrosu 21'le sınırlandırılan tecrübeli hoca, ayrıca UEFA'ya sadece 13 yabancı oyuncu bildirebilecek. Ayrıca gurbetçiler de yabancı sayılacak. Bu nedenle çok stratejik hareket etmesi gereken Terim, Muslera, Mariano, Nagatomo, Fernando, Sinan, Feghouli, Rodrigues, Belhanda ve Gomis ile ekstrem bir durum veya teklif olmazsa devam etmeyi planlıyor. Linnes, Maicon ve Donk bu durumda liste dışında kalıyor.
- 8.6.2018
-
Erce Kardeşler Standard Liege yolcusu
Toplam 1
Yorum
karakartal beşiktaş tolga yerine harun tekini alacağına bu çocuğu alsın diyeceğim ama gerçi bizde utku var. yurtdışına gitmesi daha mantıklı olur.
-
Tolgay’ın son talibi Stuttgart
Toplam 5
Yorum
bjk advers Tolgay ile ilgilide bir beklentim kalmadı bence satılabilir üzülmem ! Topu ayağına çok dolaştırıyor kaptırınca yalandan düşüyor dürüst değil
-
Damien Comolli Aykut Kocaman'la görüştü
Toplam 18
Yorum
salih aykut yine bize vakit kaybettiriyor bir an önce kurtulmak lazım
Fatih Terim'in UEFA planı belli! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.