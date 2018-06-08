Fatih Terim'in UEFA planı belli! – Fotomaç – 08 Haziran 2018
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    09 Haziran 2018, Cumartesi
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    'in planı belli!

    <a href="/index/fatih-terim?id=e69d09de-6c85-46cd-8d36-a754848cd301" class="" rel="tag">Fatih Terim</a>'in <a href="/index/uefa?id=93df10d7-e782-4dae-8267-4f25083f2421" class="" rel="tag">UEFA</a> planı belli!

    yoğun bir dönemine girerken takımda kalmasını istediği oyuncuları da belirledi.

    yoğun bir dönemine girerken takımda kalmasını istediği oyuncuları da belirledi. Şampiyonlar Ligi'ndeki kadrosu 21'le sınırlandırılan tecrübeli hoca, ayrıca 'ya sadece 13 yabancı oyuncu bildirebilecek. Ayrıca gurbetçiler de yabancı sayılacak. Bu nedenle çok stratejik hareket etmesi gereken Terim, Muslera, Mariano, Nagatomo, , Sinan, Feghouli, Rodrigues, ve ile ekstrem bir durum veya teklif olmazsa devam etmeyi planlıyor. Linnes, Maicon ve Donk bu durumda liste dışında kalıyor.

    1. 8.6.2018
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