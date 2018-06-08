Fatih Terim'in 6 kişilik transfer listesi hazır! – Fotomaç – 08 Haziran 2018
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    09 Haziran 2018, Cumartesi
    CANLI 2018 RUSYA
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    'in 6 kişilik transfer listesi hazır!

    <a href="/index/fatih-terim?id=e69d09de-6c85-46cd-8d36-a754848cd301" class="" rel="tag">Fatih Terim</a>'in 6 kişilik transfer listesi hazır!

    UEFA Şampiyonlar Ligi için genç ve dinamik bir kadro kurmak isteyen Fatih Terim, kadroya yapmayı düşündüğü takviyeleri ana başlıklar altında topladı. Kaleci, sol bek, stoper, ön libero, 8 numara ve forvetden oluşan 6 mevki için arayışlar başladı.

    1. 8.6.2018
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