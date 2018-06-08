UEFA Şampiyonlar Ligi için genç ve dinamik bir kadro kurmak isteyen Fatih Terim, kadroya yapmayı düşündüğü takviyeleri ana başlıklar altında topladı. Kaleci, sol bek, stoper, ön libero, 8 numara ve forvetden oluşan 6 mevki için arayışlar başladı.



