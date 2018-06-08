Fatih Terim'in 6 kişilik transfer listesi hazır!
UEFA Şampiyonlar Ligi için genç ve dinamik bir kadro kurmak isteyen Fatih Terim, kadroya yapmayı düşündüğü takviyeleri ana başlıklar altında topladı. Kaleci, sol bek, stoper, ön libero, 8 numara ve forvetden oluşan 6 mevki için arayışlar başladı.
- 8.6.2018
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Erce Kardeşler Standard Liege yolcusu
Toplam 1
Yorum
karakartal beşiktaş tolga yerine harun tekini alacağına bu çocuğu alsın diyeceğim ama gerçi bizde utku var. yurtdışına gitmesi daha mantıklı olur.
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Tolgay’ın son talibi Stuttgart
Toplam 5
Yorum
bjk advers Tolgay ile ilgilide bir beklentim kalmadı bence satılabilir üzülmem ! Topu ayağına çok dolaştırıyor kaptırınca yalandan düşüyor dürüst değil
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Damien Comolli Aykut Kocaman'la görüştü
Toplam 18
Yorum
salih aykut yine bize vakit kaybettiriyor bir an önce kurtulmak lazım
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