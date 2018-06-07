Terim'den Muslera kararı!

Bu kez UEFA'nın kararlarına uyum sağlamakta kararlı görünen Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz "Satılmayacak oyuncu yoktur" dedi. Cengiz açıklanan cezalara göre yeni bir yapılanmanın içine gireceklerini ifade ederken Başkana bir destek de teknik direktör Fatih Terim'den geldi. Her şeye rağmen başarıdan ödün vermeyeceklerini ve takımı UEFA kararlarına göre kuracaklarını belirten tecrübeli çalıştırıcı, Muslera'yı koruma altına alırken Uruguaylı eldiven dışında herkesin değerini bulması halinde satılabileceğini bildirdi.