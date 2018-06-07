Terim'den Muslera kararı!
Terim’den yönetime tam destek: Uruguaylı eldiven dışında herkesin değerini bulması halinde satılabileceğini bildirdi
Bu kez UEFA'nın kararlarına uyum sağlamakta kararlı görünen Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz "Satılmayacak oyuncu yoktur" dedi. Cengiz açıklanan cezalara göre yeni bir yapılanmanın içine gireceklerini ifade ederken Başkana bir destek de teknik direktör Fatih Terim'den geldi. Her şeye rağmen başarıdan ödün vermeyeceklerini ve takımı UEFA kararlarına göre kuracaklarını belirten tecrübeli çalıştırıcı, Muslera'yı koruma altına alırken Uruguaylı eldiven dışında herkesin değerini bulması halinde satılabileceğini bildirdi.
- 7.6.2018
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Fener'de ilk yolcu Josef de Souza
Toplam 12
Yorum
cihan arkadaşım ben hayatımda brezilyalı olupta bu kadar kazma futbolcu görmedim sen en düzgün diyorsun en düz futbolcu demek istedin herhalde
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Terim'den Muslera kararı!
Toplam 4
Yorum
han en dogrusudur. Muslera dünya genelinde bir marka bu sebeple tanımayan forvet yoktur ve bu da her daim avrupada avantaj saglar panikletir..
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Galatasaray'ın gündemindeki Sadık Çiftpınar'dan transfer açıklaması
Toplam 2
Yorum
öğretici kesinlikle alınmamalı ! arenada 3 kez kırmızı görürdü ! rotasyon oyuncusu bile olamaz ! yeni tarık çamdalı olur takımın !
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