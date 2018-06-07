Terim'den Muslera kararı! – Fotomaç – 07 Haziran 2018
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    07 Haziran 2018, Perşembe
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    Terim'den kararı!

    Terim'den Muslera kararı!

    Terim’den yönetime tam destek: eldiven dışında herkesin değerini bulması halinde satılabileceğini bildirdi

    Bu kez 'nın kararlarına uyum sağlamakta kararlı görünen 'da Başkan "Satılmayacak oyuncu yoktur" dedi. Cengiz açıklanan cezalara göre yeni bir yapılanmanın içine gireceklerini ifade ederken Başkana bir destek de teknik direktör 'den geldi. Her şeye rağmen başarıdan ödün vermeyeceklerini ve takımı UEFA kararlarına göre kuracaklarını belirten tecrübeli çalıştırıcı, 'yı koruma altına alırken eldiven dışında herkesin değerini bulması halinde satılabileceğini bildirdi.

    1. 7.6.2018
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