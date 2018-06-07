Nagatomo olmazsa alternatif hazır! Brezilyalı sağ bek Dalbert Henrique listeye girdi
Aslan,? geçtiğimiz sezonun devre arasında İnter'den kiraladığı Yuto Nagatomo için düğmeye bastı
?B PLANI DALBERT
Nagatomo'nun transferi için İtalya'ya çıkarma yapacak olan G.Saray Yönetimi, B planı da yaptı. Sarı-kırmızılılar, Japon oyuncunun bonservisini alamaması halinde İnter'in diğer sol beki Dalbert Henrique için girişimde bulunacak. Cimbom, İtalyan ekibinde fazla süre alamayan 24 yaşındaki Brezilyalı futbolcuyu kiralama teklifinde bulunacak.
- 7.6.2018
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Fener'de ilk yolcu Josef de Souza
Toplam 12
Yorum
cihan arkadaşım ben hayatımda brezilyalı olupta bu kadar kazma futbolcu görmedim sen en düzgün diyorsun en düz futbolcu demek istedin herhalde
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Terim'den Muslera kararı!
Toplam 4
Yorum
han en dogrusudur. Muslera dünya genelinde bir marka bu sebeple tanımayan forvet yoktur ve bu da her daim avrupada avantaj saglar panikletir..
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Galatasaray'ın gündemindeki Sadık Çiftpınar'dan transfer açıklaması
Toplam 2
Yorum
öğretici kesinlikle alınmamalı ! arenada 3 kez kırmızı görürdü ! rotasyon oyuncusu bile olamaz ! yeni tarık çamdalı olur takımın !
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