Nagatomo olmazsa alternatif hazır! Brezilyalı sağ bek Dalbert Henrique listeye girdi – Fotomaç – 07 Haziran 2018
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    07 Haziran 2018, Perşembe
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    Nagatomo olmazsa alternatif hazır! sağ bek listeye girdi

    Nagatomo olmazsa alternatif hazır! Brezilyalı sağ bek Dalbert Henrique listeye girdi

    Aslan,? geçtiğimiz sezonun devre arasında 'den kiraladığı Yuto Nagatomo için düğmeye bastı

    Japon futbolcunun bonservisini almayı hedefleyen , 'ya çıkarma yapacak. İdari menajer Şükrü Hanedar ile antrenör Levent Şahin, Almanya seferinin ardından Çizme'ye geçecek. Burada ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ile buluşacak olan ikili, İtalyan ekibiyle masaya oturacak. Sarı-kırmızılılar, 2 milyon euro bonservis ödemeyi planladığı 31 yaşındaki futbolcuya da bir yılı opsiyonlu 3 senelik sözleşme sunacak.

    ?B PLANI DALBERT
    Nagatomo'nun     transferi için İtalya'ya çıkarma yapacak olan G.Saray Yönetimi, B planı da yaptı. Sarı-kırmızılılar, Japon oyuncunun bonservisini alamaması halinde 'in diğer sol beki Dalbert Henrique için girişimde bulunacak. Cimbom, İtalyan ekibinde fazla süre alamayan 24 yaşındaki futbolcuyu kiralama teklifinde bulunacak.
    1. 7.6.2018
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