Muğdat Galatasaray'a Soner Başekşehir'e – Fotomaç – 07 Haziran 2018
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    08 Haziran 2018, Cuma
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    Muğdat 'a Soner Başekşehir'e

    Muğdat <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'a Soner Başekşehir'e

    Akhisarspor'un 'nı tarihinde ilk kez kazanıp UEFA Avrupa Ligi bileti almasına büyük katkı sağlayan Muğdat ve Soner, transferin gözdeleri oldu.

    Akhisarspor'la sözleşmeleri bittikten sonra yönetimin teklifini kendilerini kadroda görmek isteyen diğer kulüplerle görüşmek için kabul etmeyen iki futbolcudan Muğdat'ın şampiyon 'la 3 yıllığına anlaştığı konuşulurken Soner de Başakşehir yolcusu. Muğdat gibi bonservisi elinde olan tecrübeli orta sahanın ligde şampiyonluğu kıl payıyla kaçıran temsilcisiyle söz kestiği öğrenildi.

    Ege'de daha önce ve formalarını da giyen 28 yaşındaki forvet Muğdat, geride kalan sezonda ligde 4 gol, 4 asist, kupada ise 3 gol, 4 asistle oynadı. Trabzonspor'dan 2015-16 sezonunda alınan, adı 'la da anılan 27 yaşındaki Soner ise ligde takıma 7 gol, 6 asistlik katkı yaptı. Yıllık ücretinde yüzde 10 zam teklif ettiği teknik direktör 'la da yeniden anlaşamayan Akhisarspor, iç transferde sözleşmesi biten 9 isimden yalnız Barbosa'yla 2 yıllığına mukavele yeniledi. Yeşil-siyahlı kulüpte Onur ve Aykut'la ise temaslar sürüyor.

    1. 7.6.2018 12:14
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