Galatasaray'ın yol haritası! Transferler Rodrigues'ten
Galatasaray'ı Avrupa'dan men etmeyen UEFA, buna karşın sarı-kırmızılı kulübe ciddi yaptırımlar uyguladı. Başkan Mustafa Cengiz'in de önceki gün açıkladığı ve 4 sezon için geçerli olacak uzlaşma anlaşmasına göre, 30 milyon Euro zararı tolere eden UEFA, Özbek döneminde 147 milyon Euro zarar edildiği için kulübe 6 milyon Euro para cezası verdi. Ayrıca Galatasaray, Şampiyonlar Ligi kadrosu için bildireceği takım listesine 25 yerine 21 oyuncu yazacak ve sattığı kadar oyuncu almasına izin verilecek.
- 7.6.2018 01:21
- Güncelleme: 7.6.2018 06:38
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Fener'de ilk yolcu Josef de Souza
Toplam 12
Yorum
cihan arkadaşım ben hayatımda brezilyalı olupta bu kadar kazma futbolcu görmedim sen en düzgün diyorsun en düz futbolcu demek istedin herhalde
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Terim'den Muslera kararı!
Toplam 4
Yorum
han en dogrusudur. Muslera dünya genelinde bir marka bu sebeple tanımayan forvet yoktur ve bu da her daim avrupada avantaj saglar panikletir..
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Galatasaray'ın gündemindeki Sadık Çiftpınar'dan transfer açıklaması
Toplam 2
Yorum
öğretici kesinlikle alınmamalı ! arenada 3 kez kırmızı görürdü ! rotasyon oyuncusu bile olamaz ! yeni tarık çamdalı olur takımın !
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