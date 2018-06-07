Galatasaray'ın yol haritası! Transferler Rodrigues'ten – Fotomaç – 07 Haziran 2018
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HEPSİ
    07 Haziran 2018, Perşembe
    CANLI 2018 RUSYA
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    'ın yol haritası! Rodrigues'ten

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'ın yol haritası! <a href="/index/transferler?id=a5a36895-7a6b-4d55-a0d5-b7d8a7eedc2b" class="" rel="tag">Transferler</a> Rodrigues'ten

    Galatasaray'ı Avrupa'dan men etmeyen UEFA, buna karşın sarı-kırmızılı kulübe ciddi yaptırımlar uyguladı. Başkan Mustafa Cengiz'in de önceki gün açıkladığı ve 4 sezon için geçerli olacak uzlaşma anlaşmasına göre, 30 milyon Euro zararı tolere eden UEFA, Özbek döneminde 147 milyon Euro zarar edildiği için kulübe 6 milyon Euro para cezası verdi. Ayrıca Galatasaray, Şampiyonlar Ligi kadrosu için bildireceği takım listesine 25 yerine 21 oyuncu yazacak ve sattığı kadar oyuncu almasına izin verilecek.

    1. 7.6.2018 01:21
    2. Güncelleme: 7.6.2018 06:38
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