Galatasaray'ı Avrupa'dan men etmeyen UEFA, buna karşın sarı-kırmızılı kulübe ciddi yaptırımlar uyguladı. Başkan Mustafa Cengiz'in de önceki gün açıkladığı ve 4 sezon için geçerli olacak uzlaşma anlaşmasına göre, 30 milyon Euro zararı tolere eden UEFA, Özbek döneminde 147 milyon Euro zarar edildiği için kulübe 6 milyon Euro para cezası verdi. Ayrıca Galatasaray, Şampiyonlar Ligi kadrosu için bildireceği takım listesine 25 yerine 21 oyuncu yazacak ve sattığı kadar oyuncu almasına izin verilecek.