Başarılı savunmacı için Galatasaray , Bursaspor ve Atiker Konyaspor'un devrede olduğu iddia edilirken, Malatya yönetiminin gelen teklileri değerlendirmek üzere Sadık'ı apar topar İstanbul'a davet ettiği belirtiliyor.Hakkında çıkan transfer haberleri ve gelecek sezon beklentileriyle ilgili İHA'ya konuşan Sadık, sarı-kırmızılı kulübün başkanı Adil Gevrek 'in kendisiyle özel olarak görüşmek için İstanbul'a davet ettiğini paylaştı.Kendisine direkt olarak herhangi bir transfer teklifi gelmediğini kaydeden Sadık Çiftpınar, "Sezonun tamamlanmasının ardından memleketim Adana'ya geldim. Tabi ben de kulübümüzdeki gelişmeleri basından takip ediyorum. Erol hocamızla yeni sezonda devam edilmesi yönünde karar alınmasına çok sevindim. Hocamız geçen sezon kendisi fazlasıyla ispatladı. Benimle ilgili transfer teklifleri olduğunu duyuyorum. Tabi bunlar ne derece doğru bilmiyorum. Başkanımız Adil Gevrek beni bu durumu konuşmak için İstanbul'a çağırdı. Muhtemelen bu konular konuşulacaktır diye tahmin ediyorum. Bunun dışında zaten ben her zaman söylüyorum, eğer bir kulübe transfer olacaksam bu kulübüme menfaat sağlayarak olmalı. Çünkü ben burada Sadık Çiftpınar oldum. Rabbim inşallah hakkımızda hayırlı olanı nasip etsin" dedi.Sadık, milli takım hedefinin sonuna kadar peşinden gideceğini de belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:"Ben hedefleri olan bir insanım. Sahadaki performansımı beğenirsiniz, beğenmezsiniz ama esas olan hiçbir zaman mücadeleden kaçmam. Bu da benim hırslı yapımdan kaynaklanıyor. Evet geçen sezon ilk kez forma giydiğim Süper Lig'de başarılı maçlarım da oldu, kötü oynadım da. Ama söylediğim gibi her zaman mücadele ettim. Hedefleri olan bir insanım. Açık konuşayım geçen sezon milli davet bekledim. Olmayınca daha çok çalışmam gerektiğini düşündüm ve bu sezon daha çok üzerine koymak için elimden geleni yapacağım. Milli takım hedefimin sonuna kadar peşinden gideceğim."