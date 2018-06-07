Galatasaray'dan Balotelli açıklaması! – Fotomaç – 07 Haziran 2018
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HEPSİ
    09 Haziran 2018, Cumartesi
    CANLI 2018 RUSYA
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    'dan Balotelli açıklaması!

    Galatasaray'dan Balotelli açıklaması!

    Balotelli'nin ismi bir süredir ile anılıyordu.

    Balotelli'nin ismi bir süredir ile anılıyordu. Galatasaray kulübü bu iddialara internet sitesinden cevap verdi. Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

    ile kulübümüzün herhangi bir transfer girişimi veya görüşmesi olmamıştır.

    Galatasaray Spor Kulübü

    1. 7.6.2018 21:51
    2. Güncelleme: 7.6.2018 21:54
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