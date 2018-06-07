Galatasaray'dan Balotelli açıklaması!

Balotelli'nin ismi bir süredir Galatasaray ile anılıyordu. Galatasaray kulübü bu iddialara internet sitesinden cevap verdi. Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Mario Balotelli ile kulübümüzün herhangi bir transfer girişimi veya görüşmesi olmamıştır.

Galatasaray Spor Kulübü