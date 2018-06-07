Galatasaray'da transferde son dakika...
Aslan'a dişli rakipler
Uzun süredir Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Trezeguet'in talipleri arttı. Kasımpaşa formasıyla geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 13 gol atan Mısırlı futbolcu; Fiorentina, Watford, Burnly ve Bournemouth'un listesine girdi.
Transferin gözdesi Gomis
Ligin kralı Gomis'e teklif yağıyor. Aslan'ın gol makinesi, Marsilya'dan sonra bu kez de Çin kulüplerinin listesine girdi. 32 yaşındaki golcü için G.Evergrande'den yüksek bir teklif geldi. Çin ekibi, Fransız golcüye senelik 7 milyon euro önerdi.
- 7.6.2018
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Fener'de ilk yolcu Josef de Souza
Toplam 12
Yorum
cihan arkadaşım ben hayatımda brezilyalı olupta bu kadar kazma futbolcu görmedim sen en düzgün diyorsun en düz futbolcu demek istedin herhalde
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Terim'den Muslera kararı!
Toplam 4
Yorum
han en dogrusudur. Muslera dünya genelinde bir marka bu sebeple tanımayan forvet yoktur ve bu da her daim avrupada avantaj saglar panikletir..
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Galatasaray'ın gündemindeki Sadık Çiftpınar'dan transfer açıklaması
Toplam 2
Yorum
öğretici kesinlikle alınmamalı ! arenada 3 kez kırmızı görürdü ! rotasyon oyuncusu bile olamaz ! yeni tarık çamdalı olur takımın !
Galatasaray'da transferde son dakika... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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