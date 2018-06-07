Galatasaray'da transferde son dakika... – Fotomaç – 07 Haziran 2018
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HEPSİ
    07 Haziran 2018, Perşembe
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    'da transferde son dakika...

    <a href="/index/galatasaray?id=7ee000f1-c426-40df-a1b1-da9cd165c102" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'da transferde son dakika...
    Cimbom'un temasta olduğu isimlerden kaleci için menajeri Haluk Canatar net konuştu: "G.Saray, Serkan ile ilgileniyor. Ancak burada görüşülecek ilk yer ben değil Konyaspor olacak. Serkan'ın kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi var."

    Aslan'a dişli rakipler
    Uzun süredir 'ın kadrosuna katmak istediği Trezeguet'in talipleri arttı. Kasımpaşa formasıyla geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 13 gol atan Mısırlı futbolcu; , Watford, Burnly ve Bournemouth'un listesine girdi.

    Transferin gözdesi Gomis
    Ligin kralı 'e teklif yağıyor. Aslan'ın gol makinesi, Marsilya'dan sonra bu kez de kulüplerinin listesine girdi. 32 yaşındaki golcü için G.Evergrande'den yüksek bir teklif geldi. ekibi, Fransız golcüye senelik 7 milyon euro önerdi.

    1. 7.6.2018
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