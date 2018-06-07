Galatasaray'a Avrupa darbesi! – Fotomaç – 07 Haziran 2018
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HEPSİ
    07 Haziran 2018, Perşembe
    CANLI 2018 RUSYA
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    'a darbesi!

    Galatasaray'a Avrupa darbesi!

    Şampiyonlar Ligi'ne sansasyonel bir giriş yapmayı hazırlanan şampiyon Galatasaray'a UEFA engeli geldi. Bir süredir mali kriterlere uymadığı gerekçesiyle UEFA ile görüşme halinde olan sarı-kırmızılı kulübün merakla beklenen alacağı cezalar belli oldu. Mustafa Cengiz yönetimin yaptığı başarılı sunumlar ve verdiği sözler sonrası Avrupa'dan men cezası almaktan kurtulan Cimbom artık 4 yıllık bir plan dahilinde hareket edecek.

    1. 7.6.2018
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